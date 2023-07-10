رغم الخروج من الحسابات .. ثنائي ميلان يرفض العروض السعودية!

الأندية السعودية تُواصل دعم صفوفها بالنجوم الناشطين في أوروبا

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن رفض ثنائي ميلان، أنتي ريبيتش وديفوك أوريجي، عروضًا من أندية دوري روشن السعودي.

لاجازيتا لم تكشف الكثير من التفاصيل حول العروض السعودية لكنها اكتفت بالإشارة إلى رفض أوريجي تحديدًا الخروج من ميلان هذا الصيف رغم محاولات النادي الحثيثة للتخلص منه، سواء بإقحامه في مفاوضات وست هام للحصول على المهاجم جانلوكا سكاماكا أو بيعه لأحد الأندية العربية.

خروج اللاعبين من حسابات المدرب ستيفانو بيولي للموسم الجديد وعدم وجود اهتمام أوروبي ملموس لم يقنعهما بقبول العروض السعودية، وهو ما يُمثل خيبة أمل لإدارة الروسونيري الراغبة في التخلص منهما.

من جانب آخر، لم يُحسم بعد مستقبل مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا المطلوب في عدد من الأندية الأوروبية بجانب الهلال السعودي.

موراتا مطلوب في ميلان ويوفنتوس بجانب الهلال، وقد أشارت المصادر الإيطالية إلى أن اللاعب يرفض حتى الآن اللعب في الدوري السعودي ويُفضل البقاء في إيطاليا وتحديدًا اللعب في ميلانو.

يُشار إلى أن آخر الأخبار الواردة من إيطاليا تؤكد اقتراب الهلال من التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو مقابل 40 مليون يورو.