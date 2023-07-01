رغم الحديث عن انفراجة في الأزمة .. إنتر يُهدد النصر بشأن بروزوفيتش

الصفقة اللغز مازالت لغزًا

لغز الموسم في سوق الانتقالات الصيفي الذي فتح أبوابه اليوم .. ذلك ما قد تُوصف به صفقة انتقال مارسيلو بروزوفيتش من إنتر إلى النصر التي بدأ المفاوضات حولها قبل عدة أسابيع ولم تُحسم حتى الآن.

النصر نجح في الاتفاق مع إنتر في البداية على ضم نجم الوسط الكرواتي مقابل 23 مليون يورو، وقد اختلف مع اللاعب حول راتبه السنوي، حيث عرض النادي السعودي 20 مليون يورو فيما الطلب كان 30 مليونًا.

المصادر المتابعة أكدت في الـ48 ساعة الماضية توصل النصر وبروزوفيتش لاتفاق بحصول الأخير على 100 مليون يورو لمدة 3 سنوات تشمل الرواتب والمكافآت، وفيما كان يُتوقع إتمام الصفقة رسميًا انهار كل شيء بتراجع الفريق السعودي عن عرضه لنظيره الإيطالي، حيث قدم 13 مليون يورو مع مليوني يورو مكافآت، وهو ما قوبل بالرفض.

بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر أكد في تصريحات صحفية أن فريقه ليس مجبرًا على بيع اللاعب، مهددًا النصر بإيقاف كل شيء حل لو يتم التوصل إلى اتفاق سريعًا، حيث قال "نحن لسنا مجبرين على بيع بروزوفيتش، لكن هناك فرص موجودة في السوق ويبقى دومًا كل شيء بيد اللاعب".

تابع حسب سكاي سبورت الإيطالية "أعتقد أن المشكلة الأكبر في تلك الحالة تخص العقد بين اللاعب وناديه الجديد، ذلك وضع سنحاول حله لكن إن لم يُح سريعًا سنسحب اللاعب من سوق الانتقالات".

من جانب آخر، أفادت المصادر الإيطالية أن المفاوضات بين إنتر والنصر فُتحت من جديد في وقت متأخر من مساء أمس بعدما زاد الأخير من قيمة عرضه لشراء بروزوفيتش إلى 18 مليون يورو، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة ويُمكن التوصل إلى اتفاق بحلول الساعات القليلة القادمة.