رغم التعقيدات الاقتصادية - برشلونة يجد وسيلة التعاقد مع نيمار

كيف يتعاقد برشلونة مع نيمار دون الاخلال بالميزانية؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

وجد نادي برشلونة الإسباني الحل لأجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان دون الاخلال بميزانية الفريق.

برشلونة كشف عن ميزانية الموسم الجديد والتي أظهرت استحالة دفع 200 مليون يورو لجلب صاحب الـ 27 عامًا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان وصلت إلى طريق مسدود وخاصة بعد خلافه الأخير مع المدير الرياضي ليوناردو.

وأشارت إلى أنّ ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، يود التخلي عن اللاعب إلا أنّ نيمار لا يفكر في ارتداء سوى قميص برشلونة وهو ما قد يجبر بطل الدوري الفرنسي على التفاوض مع البلوجرانا.

وبحسب الصحيفة، فإن باريس لن يقبل فكرة تبادل اللاعبين مما دفع النادي الكتالوني لمحاولة ضم اللاعب على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء.

نيمار لم يشارك في بطولة كأس الأبطال الفرنسي كما ظهر منزعجًا خلال الاحتفال بتتويج فريق العاصمة.

وبحسب صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية فإن نيمار قد يشارك في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي أمام نيمس.

وسبق ولعب البرازيلي لبرشلونة بين 2013 و2017 محققًا 10 بطولات ومسجلًا 105 هدفًا.