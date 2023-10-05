رغم التأييد الآسيوي .. مُنافس قاري يُزاحم السعودية على استضافة مونديال 2034

يبدو أن الطريق لن يكون ممُهدًا أمام المملكة لاستضافة مونديال 2034

حظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، تأييدًا آسيويًا واسعًا، سواء من الاتحاد القاري برئاسة الشيخ سلمان آل خليفة، أو من الاتحادات الأهلية خلال الساعات الماضية.

وعلى الرغم من هذا التأييد الكبير من القارة الصفراء، إلا أن هناك نية من جانب الاتحاد الأسترالي للترشح من أجل استضافة كأس العالم 2034.

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي خلال تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "كما ذكرنا من قبل، الاتحاد الأسترالي يدرس حاليًا التقدم بطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029 بالإضافة إلى كأس العالم 2034".

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وأضاف: "أسعدنا نجاح كأس العالم قطر 2022، وكأس العالم للسيدات 2023 الذي أقيم في أستراليا ونيوزلندا، وستتاح الفرصة مرة أخرى في آسيا وأوقيانوسيا لاستعراض قدرتها على الترحيب بالعالم واستضافة أفضل المنتخبات".

ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي لتقديم ملفات الدولة المرشحة لاستضافة كأس العالم 2034، هو 31 أكتوبر الجاري، حيث تبقى فقط حوالي 26 يومًا على هذا التاريخ، سيحسم فيها الاتحاد الأسترالي هل سينافس السعودية على المونديال أم لا.