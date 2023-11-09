رغم البيان الرسمي ... باريس يخشى غدر ريال مدريد في صفقة مبابي

باريس سان جيرمان يرى ما يحدث جزء من خطة ريال مدريد لضم مبابي....

يستمر مسلسل ارتباط ريال مدريد، بالتعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، حتى بالرغم من إعلان ريال مدريد عدم تفكيره في التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

وكان ريال مدريد، قد أصدر بيانًا رسميًا منذ عدة أيام ينفي وجود أي مفاوضات لأجل الحصول على خدمات مبابي، وأنّ النادي الملكي لا يفكر في لاعب بفريق آخر في الوقت الراهن.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن عقد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا يوجد به بندًا يسمح له بالرحيل عن باريس، في صيف 2024، إلا أن إذاعة كادينا سير الإسبانية، نفت وجود أي رغبة من الفريق الإسباني في التعاقد مع مبابي في الصيف القادم.

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ولكن وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "RMC" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان، لا يثق في تلك الأخبار ولا يصدق أن ريال مدريد قد تخلى عن التعاقد مع مبابي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الفريق الباريسي، ترى ما يحدث جزء من خطة ريال مدريد، للتعاقد مع مبابي، كما تعتقد أنها رسالة للاعب ليبذل كل جهده للتوقيع مع الفريق الملكي.