رغم البداية الجيدة .. رقم صادم لجواو فيليكس في برشلونة!

النجم البرتغالي يعاني!

يبدو أن البداية الجيدة للنجم البرتغالي جواو فيليكس في صفوف برشلونة كانت مجرد دفعة معنوية مرتبط بالانتقال إلى ناديه المفضل ليس إلا.

حيث استعرضت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إحصائية تخص اللاعب منذ قدومه للملاعب الإسبانية، حيث عادل أسوأ مواسمه فيما يتعلق بالتهديف في أول 12 مباراة.

فيليكس سجل هدفًا وحيدًا مع برشلونة في 12 مباراة وغاب عن التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي، في سلسلة سلبية جديدة للنجم البرتغالي.

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اللاعب لم يمر بمثل هذا الرقم سوى مرة واحدة في مسيرته مع أتلتيكو مدريد، وكان ذلك في موسم 2021\22 عندما حقق نفس المعدل.

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جدير بالذكر أن أفضل بدايات فيليكس في أي موسم كانت في 2020\2021 عندما سجل خمسة أهداف في 12 مباراة وأنهى الموسم بعشرة أهداف.