رغم الإحباط .. جماهير النصر تُفاجئ تاليسكا في لقاء النصر والفتح

جماهير النصر تُحبط فريقها ولكن تحضر مفاجأة إلى تاليسكا!

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حرصت جماهير نادي النصر، على تصميم تيفو خاص للنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، من أجل رفعه في مباراة الفريق أمام الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، رغم الإحباط!

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ويواجه النصر نظيره الفتح بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث تقام المباراة على ملعب الأول بارك.

وشهدت المباراة أحبطًا في الحضور من جانب جماهير النصر فريقها، بعدما حضرت بأعداد قليلة جدًا في ملعب الأول بارك، للمباراة الثانية على التوالي، بعدما حضرت بقلة في لقاء الفريق الماضي أمام الفيحاء بملعب الملز، بدوري أبطال آسيا.

ورغم الحضور الجماهيري الضعيف، قامت الجماهير التي حضرت برفع التيفو الخاص بالنجم تاليسكا، خلال مباراة الفريق أمام الفتح، حتى بداية الشوط الثاني.

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ويحتاج النصر لتحقيق الفوز على الفتح، من أجل مواصلة مطاردة الهلال على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

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