رغم الاستهجان والاستياء منه .. نجم تشيلسي "يعادي" العرض السعودي!

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نجم جديد انضم لفئة الرافضين للانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، رغم مروره بحالة سيئة في ناديه الإنجليزي تشيلسي!

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البلوز أمس الأحد، حققوا فوزًا صعبًا أمام ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين، ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

هذه المباراة شهدت إهدار الجناح رحيم سترلينج ضربة جزاء في الشوط الأول، بجانب ضياعه لانفراد، ما عرضه لصافرات الاستهجان من قبل الجماهير، خاصةً وأنه لم يقدم بعد المنتظر منه منذ التعاقد معه في عام 2022 من مانشستر سيتي.

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لكن رغم تلك الظروف ووفقًا لصحيفة "The Standard" فإن سترلينج يرفض الرحيل للسعودية خلال الفترة المقبلة، إذ يتمسك بفرصة إثبات نفسه لجماهير البلوز.

وأوضحت الصحيفة أن الجناح الإنجليزي يصب تركيزه على حصد البطولات مع تشيلسي، خاصةً وأن اعتذر لهم عقب مباراة الأمس، فكتب عبر "إنستجرام": "أعتذر عن ضربة الجزاء المهدرة، سأعود أقوى عشر مرات، لمساعدة فريقي على الفوز ومواصلة النضال".

وأشارت "The Standard" إلى أن أيضًا فكرة رحيل رحيم لأي نادٍ في الدوري الإنجليزي صعبة، في ظل راتبه الذي يصل لـ300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بجانب المقابل المادي الذي سيطلبه تشيلسي للاستغناء عنه.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا يرتبط بعقد مع البلوز يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، ونجح خلال الموسم الجاري في إحراز ثمانية أهداف وصناعة عشرة آخرين خلال 36 مباراة.

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