رغم الاتفاق مع اللاعب.. برشلونة يخسر أولى صفقاته الصيفية!

فقد برشلونة فرصة التعاقد مع مدافع تشيلسي، سيزار أزبيلكويتا، في الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب بند في عقد اللاعب مع ناديه الإنجليزي.

وكانت الصحف الإسبانية في وقت سابق قد أكدت توصل برشلونة إلى اتفاق مع أزبيلكويتا على الانضمام مجانًا في الصيف المقبل بمجرد نهاية عقده في ستامفورد بريدج.

لكن يبدو أن المدافع المخضرم سيضطر إلى البقاء رغمًا عن أنفه مع تشيلسي، وذلك حسبما أشارت تقارير من وكالة الأنباء الإسبانية.

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ووفقًا للتقارير، فإن عقد أزبيلكويتا ينطوي على حق تشيلسي في تجديده لمدة غير معلومة من دون الحصول على موافقة اللاعب.

وبالفعل، في ظل فشل التوصل إلى اتفاق مع اللاعب، ستقوم إدارة تشيلسي بتفعيل هذا البند، ليبقى أزبيلكويتا في العاصمة لندن للعام المقبل على أقل تقدير.

ومثّلت صفقة أزبيلكويتا أهمية كبيرة لبرشلونة، باعتبار أنه يمكن الاعتماد عليه كظهير أيمن كذلك قلب دفاع، تمامًا كما هي الحاجة حاليًا في برشلونة.

قد تتغير المعطيات في الأيام المقبلة بشأن اللاعب وموقف تشيلسي، لكن بصورة مبدئية، الواضح أن برشلونة خسر فرصة التعاقد مع أزبيلكويتا.