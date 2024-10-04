رغم إصابته الكبيرة.. عقد جديد وشرط جزائي ضخم لنجم ريال مدريد الشاب!

موهبة ريال مدريد يجدد عقده رسميًا...

وقع خوان مارتينيز، لاعب ريال مدريد، الشاب عقده الجديد مع الفريق الملكي صباح اليوم الجمعة، برفقة عائلته ووكيل أعماله، بعد مفاوضات بدأت منذ شهر أغسطس الماضي.

وقدم اللاعب صاحب الـ 17 عامًا، مستويات مميزة جعلته يدخل دائرة اهتمام مدربه كارلو أنشيلوتي، خاصة في الفترة الإعدادية للموسم الحالي، ولكنه قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع أغسطس الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عقد مارتينيز، الجديد مع ريال مدريد، والذي ينتهي في صيف 2026، به شرط جزائي تصل قيمته إلى 50 مليون يورو.

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وأشار تقرير الصحفية الإسبانية إلى أن خوان مارتينيز، قد يعدل عقده مع مضاعفة راتبه بمجرد بلوغه عامه الثامن عشر في أغسطس 2025.

ومن المنتظر أن يعود المدافع الإسباني، إلى فريق تحت 19 عامًا مع ريال مدريد، تحت قيادة المدرب أربيلوا، بعد تعافيه من إصابته القوية في الركبة اليسرى.