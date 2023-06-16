رغم اقتراب الاستحواذ القطري .. ميزانية صادمة لمانشستر يونايتد في الميركاتو!

سيكون على النادي بيع بعض اللاعبين

اقتربت عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من اتخاذ القرار النهائي بخصوص بيع النادي، ولكن كيف يؤثر ذلك على وضع الفريق في سوق الانتقالات؟

وكالة "رويترز" أفادت أن الاستحواذ القطري من خلال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني أصبح هو الأقرب في الوقت الحالي لامتلاك الشياطين الحمر، بوجود أنباء قوية حول قبول العرض الأخير له، مع عدم استبعاد تحرك مفاجئ من السير جيم راتكليف المهتم كذلك بشراء النادي.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أي عملية بيع لمانشستر يونايتد ستستغرق مدة تصل إلى 12 أسبوعًا قبل الموافقة الرسمية على الصفقة.

وهذا يعني أن الأمر سيحدث عندما يبدأ فريق المدرب تين هاج الموسم الجديد بمواجهة وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد يوم 14 أغسطس القادم.

ولذلك لن تتأثر الميزانية الحالية لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات والتي تبلغ قيمتها 120 مليون جنيه استرليني فقط، مما يضع تين هاج في ورطة حقيقية لتدعيم الفريق رغم صفقة الاستحواذ الضخمة.

وسيحاول النادي الإنجليزي القيام ببيع بعض اللاعبين بصفوف الفريق الأول، من أجل الإنفاق بشكل أكبر في ظل الضوابط المالية الصارمة الخاصة باللعب المالي النظيف.