رغم اعتزال بيكيه وخروج ديباي .. أزمة برشلونة الاقتصادية "عرض مستمر"!

رغم التخلص من بعض اللاعبين برشلونة لديه أزمة في تسجيل عقد جافي الجديد.

يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة حقيقية في تسجيل عقد جافي الجديد، وذلك بسبب قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن رابطة "لا ليجا" ترى بأن النفقات العامة للنادي، ليس فقط الخاصة بكرة القدم، تتجاوز الدخل، ولذلك فإن النادي يجب أن يلتزم بشكل كامل بقواعد اللعب المالي النظيف.

جافي جدد عقده لمدة ثلاث سنوات مع برشلونة، لكن النادي لم يتمكن بعد من تسجيل عقده، بالإضافة إلى عقود رونالد أراوخو وماركوس ألونسو المجددة مؤخرًا أيضًا.

ورغم تخلص برشلونة من الهولندي ممفيس ديباي المنتقل إلى أتلتيكو مدريد، واعتزال بيكيه، إلا أن النادي لم يتمكن بعد من الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وإلى جانب كل ذلك، فإن برشلونة لم يتمكن من التعاقد مع البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب أتليتكو مدريد، أو أرناو مارتينيز لاعب جيرونا، حيث كان سيكلف كل منهما 20 مليون يورو، لكن برشلونة لن يوقع مع أي منهما لأن رابطة الدوري الإسباني لا تسمح للنادي بتسجيل أي شخص.