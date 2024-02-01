رغم استمراره .. اجتماعات جديدة بين كريم بنزيما وإدارة الاتحاد لهذا السبب!

تطورات جديدة في ملف كريم بنزيما..

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على الرغم من تأكد استمراره.. قرر النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، عقد اجتماعات جديدة مع مجلس إدارة النادي.

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بنزيما انضم إلى نادي الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستويات المأمولة منه، مع دخوله في خلافات مع مجلس الإدارة، والمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

هذه الخلافات؛ أدت إلى أخبار عديدة تفيد بعدم سعادته مع العميد الاتحادي، ورغبته في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الذي أغلق منذ يومين؛ وسط اهتمام عديد من الأندية الإنجليزية والأوروبية.

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وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، تقديم بنزيما أي طلب إلى مجلس إدارة نادي الاتحاد؛ من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأول، من الأساس، على الرغم من وجود بعض الخلافات بالفعل.

بن جاكوبس أعلن عقد كريم بنزيما، مزيد من المحادثات مع مسؤولي نادي الاتحاد، خلال الأيام القادمة؛ من أجل تصفية أي خلافات، مع التخطيط للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن النادي السعودي، بالإضافة إلى جميع المسؤولين عن الرياضة في البلاد، يريدون استمرار بنزيما، لموسم آخر في الفريق؛ لذلك سيتم التخطيط بشكل مكثف، للفترة القادمة.

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