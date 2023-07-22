رغم استبعاد باريس سان جيرمان له .. رد فعل احترافي من كيليان مبابي!

علي رفعت
Kylian-Mbappe(C)Getty Images
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النجم الفرنسي يلتزم رغم كل شيء!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رد فعل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان من استبعاده من سفر فريقه إلى اليابان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان"، والتي أكدت أن اللاعب ظهر بشكل اعتيادي في تدريبات باريس سان جيرمان رغم الأخبار الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي تدرب مع كل من تم استبعادهم من السفر إلى اليابان لأسباب مختلفة، وعلى رأسهم جورجينيو فينالدوم ولياندرو باريديس وجوليان دراكسلر وعبدو ديالو وكولين داجبا.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن قائمته المسافرة إلى اليابان لخوض أربع مباريات ودية تحضيرية للموسم الجديد، وخلت من وجود مبابي الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرًا.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد أعلن عن رغبته بعدم تفعيل بند تمديد عقده لمدة عام إضافي في باريس سان جيرمان بحلول نهاية الموسم الجاري، وأكد تقارير عديدة قربه من ريال مدريد.

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