رغم اتصال كلوب .. أسباب غامضة وراء فشل انتقال أمرابط إلى ليفربول!

النجم المغربي انتهى به الحال في مانشستر يونايتد

تفاصيل جديدة ظهرت في انتقال سفيان أمرابط إلى صفوف مانشستر يونايتد، حيث كان ليفربول منافسًا قويًا على الصفقة خلال هذا الصيف.

أمرابط انتقل إلى مانشستر على سبيل الإعارة قادمًا من فيورنتينا الإيطالي مقابل 8.5 ملايين جنيه استرليني حتى نهاية الموسم، مع وجود أحقية الشراء بـ21.4 مليونًا في صيف عام 2024.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن صاحب الـ24 كان على وشك الانضمام للريدز، بعدما اتصل به المدرب الألماني يورجن كلوب لإقناعه بهذه الخطوة، حيث تحدث معه بشكل شخصي عبر الهاتف.

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ومع ذلك فشلت الصفقة بشكل غير متوقع ليضم ليفربول ريان جرافنبرخ من بايرن ميونخ بـ34.2 مليون جنيه استرليني، وذلك لتعويض رحيل جوردان هندرسون إلى الاتفاق وفابينيو للاتحاد السعودي.

ويُعتقد أن المشكلة التي منعت الصفقة من الحدوث نشأت داخل معسكر أمرابط حيث تم تعليق المفاوضات لمدة 24 ساعة وخلال هذه الفترة قرر ليفربول العودة إلى جرافنبرخ.

وأوضحت التقارير أن لاعب الوسط الهولندي البالغ من العمر 21 سنة يُنظر له كخيار أصغر سنًا وأكثر ملاءمة لاحتياجات ليفربول في خط الوسط.

يذكر أن أمرابط كان من أهم اللاعبين في كأس العالم قطر 2022 مع المغرب، وكان على وشك الانضمام لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.