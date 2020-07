رغم إعلان إصابته بكورونا .. سوزا: أحترم تعليمات السلطات لكنني معافى

سوزا ينفي إصابته بفيروس كورونا

نفى جوزيف دي سوزا، لاعب أهلي جدة السعودي، إصاباته بفيروس كورونا رغم ظهور نتيجة الفحص الطبي وتأكد تأثره بالمرض.

الدوري السعودي سوف يعود يوم 4 أغسطس المقبل على أن تنتهي يوم 9 سبتمبر، بينما ينطلق الموسم الجديد في 16 أكتوبر المقبل.

المزيد من الفرق

وقال سوزا عبر حسابه بموقع "تويتر": "يوم 17 يونيو، شعرت بأعراض فيروس كورونا من صداع وآلام في الجسد، وبعد 3 أيام خضعت لفحص طبي وكانت النتيجة إيجابية".

وتابع: "تواجدت في الفحص الطبي لمدة 15 يومًا دون عائلتي، وفي 14 يوليو خضعت لفحص آخر لأجل العودة إلى السعودية وظهرت النتيجة سلبية ولذلك استطعت السفر".

وأردف: "اليوم، اندهشت حينما ظهرت نتيجة اختبار كورونا إيجابية لأنه مرّ 37 يومًا على إصابتي بالمرض، ولم أشعر بالأعراض سوى لمدة ثلاثة أيام فقط بينما في 33 يومًا كنت في أفضل حال".

واختتم: "لن أعترض على أي شيء في الوقت الحالي، وسف أستمع لتعليمات السلطات، ولكني أود فقط توضيح الأمر لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات الطبية في البرازيل أنني حصلت على مناعة من الفيروس ولم أعد مصابًا. شكرًا للجميع على دعمه".

On the 17th of June I started to experience symptoms of COVID-19, headache and body pain, 3 days later on the 20th of June I did my first test that was positive. pic.twitter.com/OV65FLDOSi — Souza (@souza5) July 24, 2020

I was quarantined for 15 days, without my family. on 14.07 I took another exam to see if I could return to and the test was negative, so I traveled. — Souza (@souza5) July 24, 2020

Today, to my surprise, the test I did in Arabia was positive, but today it has been 37 days since the symptoms of COVID-19 started. — Souza (@souza5) July 24, 2020

Here I do not want to expose to anyone, I will obey the local authorities, but I would like to make it clear that by WHO and also by the Serological exam done in , I am immunity against the Virus and I no longer infect anyone. — Souza (@souza5) July 24, 2020

جدير بالذكر أن رابطة الدوري السعودي قد أصدرت بروتوكولًا خاصًا لأجل استكمال المسابقات مع تجنب عودة جائحة كورونا.