رغمًا عن رابطة الدوري الأمريكي.. كواليس جديدة من اختيار إنتر ميامي للعب كأس العالم للأندية

كواليس اختيار إنتر ميامي للمشاركة في مونديال الأندية...

كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة، في اختيار إنتر ميامي الأمريكي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف القادم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن مشاركة إنتر ميامي كممثل للدولة المستضيفة بمونديال الأندية، بعد تحطيمه الرقم القياسي في عدد النقاط خلال الموسم التمهيدي بالدوري الأمريكي، ووصوله للنقطة 74.

وبحسب ما ذكره الصحفي توم بوجيرت خلال "بودكاست" فإن رابطة الدوري الأمريكي، أبلغت الفيفا، بأنها تريد أن يشارك الفائز بكأس الدوري الأمريكي، في المونديال، ولكن الاتحاد الدولي تجاهل هذا الطلب.

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ومن جانبه أكد " جوناثان تانينوالد" الصحفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تصريحات توم، إذ أنه سمع تلك المعلومة، قبل أسابيع من مصدر رفض الإفصاح عن اسمه.

جدير بالذكر أن رفاق ليونيل ميسي، في إنتر ميامي سيفتتحون كأس العالم للأندية، في المباراة الافتتاحية منتصف شهر يونيو المقبل، على ملعب هارد روك.