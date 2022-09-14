رغبة واضحة في رد الاعتبار.. كيف تعامل تشافي مع هزيمة برشلونة من بايرن؟

تشافي يريد تحقيق الفوز على بايرن في لقاء العودة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن شعور لاعبي برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز بمشاعر إيجابية بعد الهزيمة ضد فريق بايرن ميونخ يوم أمس.

حيث انتصر العملاق البافاري بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن تشافي قد عنف عثمان ديمبيلي ورافينيا بعد اللقاء، لكن الكل في غرفة خلع الملابس قد شعر بحالة إيجابية.

حيث أوضح التقرير أن أداء البلوجرانا المميز يوم أمس في ألمانيا جعل عناصر الفريق في حالة جيدة بعد اللقاء، وعلى الرغم من غضب تشافي الواضح من النتيجة إلا أنه كان سعيدًا بالمردود التكتيكي الذي قدم.

وأشار التقرير إلى إدراك تشافي أن فريقه قد خسر فرصة ذهبية للفوز على بايرن ميونخ في أليانز أرينا، لكنه يرى أن برشلونة قادر على الانتصار في مواجهة العودة.

وأضاف التقرير: "غرفة خلع الملابس قوية ويشعرون بالقدرة على التغلب على بايرن في مباراة الإياب إذا تعلموا الدرس من مواجهة أليانز".

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وعن الأخطاء التي تم مناقشتها، أردف التقرير أن تشافي لم يكن سعيدًا بسبب الهدف الأول الذي استقبله الفريق من ضربة ركنية.

كما أنه قد عنف ديمبيلي ورافينيا بسبب فقدان الكرة في مناطق برشلونة، حيث قال إنه قد يتقبل خسارة الكرة في مناطق الخصم، لكنه لا يوافق على ذلك عند منتصف الملعب.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة بين برشلونة وبايرن ميونخ ستكون في الجولة الخامسة من دور المجموعات على ملعب سبوتيفاي كامب نو في إسبانيا، في الـ 26 من شهر أكتوبر المقبل.