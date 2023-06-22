رغبة توماس بارتي ويوفنتوس تقف كعائق أمام الأندية السعودية!

آرسنال المستفيد الأكبر

ينوي نادي آرسنال استغلال حالة الطلب على لاعبه توماس بارتي، من أجل بيعه بأعلى سعر ممكن خلال سوق الانتقالات الصيفية.

اللاعب الغاني الدولي مصدر اهتمام كبير من جانب الأندية السعودية التي تنوي تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين من الأندية الأوروبية، لكن تواجه أندية دوري روشن منافسة من يوفنتوس الذي يرغب كذلك في تدعيم صفوفه للعودة إلى المسار الصحيح.

وكشف فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات أن بارتي يفضل الانتقال إلى يوفنتوس لرغبته في البقاء بالدوريات الأوروبية.

وغرد فابريتسيو: "يعتبر توماس بارتي أن يوفنتوس هو الأفضل بالنسبة له، حيث يأمل أن يبقى في أوروبا، ومن المتوقع أن تتواصل المحادثات نظرًا لعدم وجود عرض رسمي حتى الآن".

وأضاف: "تأتي هذه التقارير في ظل اهتمام الأندية السعودية باللاعب، وعلى الرغم من استعداد آرسنال بالسماح لبارتي بالرحيل، إلا أنه سيتطلب عرضًا مغريًا من يوفنتوس بعد اقتراب دوري روشن".

اللاعب الغاني الدولي هو جزء مهم من تشكيل الجانرز، منذ الانضمام إليهم قادمًا من أتلتيكو مدريد صيف 2020 مقابل 50 مليون يورو، ويطلب النادي اللندني من 40 إلى 45 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب الذي ينتهي عقده صيف 2025.