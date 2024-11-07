رغبة الهلال في رحيله تلقى صدًا برازيليًا واسعًا .. موقف سانتوس من استعادة نيمار بعد تجدد إصابته!

الهلال أعلن غياب نيمار بين شهر و6 أسابيع بسبب الإصابة..

لا صوت يعلو فوق مصير البرازيلي نيمار جونيور، مع فريقه الهلال، في الآونة الأخيرة، بعدما تعرض اللاعب لإصابة جديدة، أثناء مشاركته في مباراة الاستقلال الإيراني، ببطولة دوري النخبة الآسيوية.

وما بين الدقيقتين 58 و85، لعب نيمار بديلًا في مباراة الاستقلال الإيراني، التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (3-0)، على ملعب المملكة أرينا، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية أجبرته على مغادرة ملعب المباراة، فيما أعلن الهلال عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وغيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهر و6 أسابيع.

ولاقت أنباء رغبة الهلال في الاستغناء عن خدمات نيمار، خاصة مع اقتراب عقده من الانتهاء في صيف 2025، صدًا واسعًا لدى الأوساط البرازيلية، خاصة وأن نجم برشلونة السابق قد ارتبط اسمه برغبة عدة أندية عالمية في الحصول على توقيعه، بعد عودته من إصابته الأولى بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، والتي غيبته عن الملاعب لأكثر من سنة (تعرف على موقف السعودية من رحيل نيمار).

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وكان سانتوس البرازيلي أبرز تلك الأندية التي ترغب في استقطاب نجمها السابق، في الصيف المُقبل، في انتظار انتهاء عقده مع الهلال، فيما أعادت صحيفة "ريليفو" البرازيلية، تسليط الضوء على إمكانية عودة نيمار، رغم تأكد إصابته مجددًا.

واستدلت الصحيفة بأن نيمار يواصل تلقي مكالمات الفيديو والاتصال عن بعد، فضلًا عن اتصاله بالفريق عبر الفيديو، عقب الفوز على فيلا نوفا، ومشاركته في المؤتمر الصحفي بين فابيو كاريل وجويلهيرم، للاحتفال باقتراب عودة سانتوس إلى الدرجة الأولى، بعد هبوطه التاريخي في الموسم الماضي.

وكشفت إدارة سانتوس، عن خطتها نحو إقناع نيمار بالعودة إلى فريقه الذي بدأ معه رحلة الأمجاد، في الصيف المُقبل، فضلًا عن قول لاعب الوسط بيتوكا، بأن نيمار أبلغ الفريق بأن سيعود خلال عام 2025، حيث قال - في مقابلة مع قناة الإعلامي أديمير كوينتينو - إن كل لاعب يأتي إلى سانتوس يريد اللعب مع نيمار، وأنهم يثقون في كلمته.

ومع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم، يتصدر سانتوس جدول الدوري البرازيلي للدرجة الثانية، برصيد 62 نقطة من 34 مباراة، مبتعدًا بفارق الأهداف عن ميراسول ونوفوريزونتينو، الثاني والثالث، علمًا بأن أصحاب المراكز الأربعة الأولى سيتأهلون مباشرة إلى الدرجة الأولى.