رغبات بنزيما أوامر! .. الاتحاد يتجاهل أزمة لؤي ناظر ويختار مدربه الجديد

الأمور تتسارع في جدة

تتسارع الأمور بشدة في الاتحاد، حيث حدد النادي هدفه الجديد لخلافة المدرب مارسيلو جاياردو بعد التراجع عن التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي.

المدرب السابق لميلان كان قد أعلن بنفسه التعاقد مع الفريق السعودي قبل أن تنهار المفاوضات تمامًا بسبب رفضه من جانب كريم بنزيما، والذي أوصى الإدارة بالتعاقد مع كريستوف جالتييه المدير الفني للدحيل القطري.

تلك الأحداث أدت إلى أزمة كبيرة في النادي الجداوي، حيث أكدت المصادر الصحفية تقديم الرئيس لؤي ناظر ونائبه عبد الله السالم لاستقالتيهما من منصبيهما في انتظار وزارة الرياضة لتحسم الأمر رسميًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي المختص بالانتقالات، نيكولو شيرا، أكد أن الاتحاد أبدى بالفعل اهتمامًا في الساعات الأخيرة بالتعاقد مع جالتييه، وهو ما وصفه بعض المغردين بالانصياع لرغبات المهاجم الفرنسي الذي سبق ولعب دورًا مباشرًا في رحيل نونو سانتو.

يُشار إلى أن مهاجم ريال مدريد السابق لم يُقدم الأداء المتوقع والمطلوب في موسمه الأول مع الاتحاد.