رعب في النصر والاتحاد .. مفاوضات لتبادل نجم الهلال مع ثنائي الشباب

هل تتم الصفقة التبادلية الضخمة بين الهلال والشباب؟!

يتفاوض ناديا الهلال والشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على صفقة تبادلية ضخمة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال أعلن عن أولى صفقاته الصيفية؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي؛ ولمدة 3 مواسم حتى يونيو 2026.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، وافق نادي الهلال، على بيع النجم الكولومبي جوستافو كوييار، متوسط ميدان الفريق الأول، إلى الليث الشبابي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن الزعيم الهلالي اشترط الحصول على قلب الدفاع حسان تمبكتي والظهير الأيسر متعب الحربي، ثنائي نادي الشباب، على سبيل الإعارة؛ مقابل التخلي عن كوييار نهائيًا.

الصحيفة أوضحت أن الشباب، منفتح على التخلي عن الحربي للهلال، ولكن لا يزال متمسكًا ببقاء تمبكتي، في الموسم الرياضي الجديد؛ نظرًا للحاجة إلى خدماته.

جدير بالذكر أن الاتحاد طلب التعاقد مع تمبكتي من الشباب؛ لتعويض النجم المصري "المصاب" أحمد حجازي، بينما أبدى النصر، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع الحربي.