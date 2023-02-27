برعاية أليكسيا بوتياس.. لقاء منتظر بين ليونيل ميسي وجوان لابورتا

لقاء الأحلام المنتظر لجماهير برشلونة بين ليونيل ميسي وجوان لابورتا

سيلتقي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، مع جوان لابورتا، رئيس برشلونة، وجهًا لوجه اليوم الأحد في باريس، كما هو متوقع خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سنويًا لأفضل اللاعبين واللاعبات.

وسيكون لقاء اليوم المنتظر برعاية الإسبانية أليكسيا بوتياس، لاعبة برشلونة، التي سيرافقها لابورتا في الحفل فهي المرشحة الأكثر حظًا للتتويج بجائزة أفضل لاعبة للسنة الثانية على التوالي. كما توجت بالكرة الذهبية التي تقدمها "فرانس فوتبول" لأفضل لاعبة آخر سنتين.

وكان آخر لقاء علني جمع بين لابورتا وميسي قبل عام ونصف العام حينما حضرا نفس الحفل ولم يلتقيا بشكل فعلي وذلك عقب أشهر من رحيله عن برشلونة الذي لم يجدد عقده.

وسيكون اليوم فرصة جديدة للقاء منتظر من جمهور برشلونة الذي يمني نفسه بعودة ليو، هدافه التاريخي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم ولم يجدد تعاقده بعد معهم.

وسيكون لقاء اليوم أيضًا الأول بين الطرفين منذ تصريحات شقيق ليو، ماتياس ميسي، الذي قال إن شقيقه سيعود لبرشلونة حتمًا لكن لابورتا سيُركل خارج النادي.