رضخ الهلال لشرط مدربه في الأخير .. تجديد عقد جورج جيسوس رسميًا

الشرط الذي أخّر التجديد انتصر به المدرب على رغبة الهلال..

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، والذي انتهى بنهاية الموسم المنقضي لتوه.

النادي العاصمي أوضح في إعلان رسمي أن البرتغالي مستمر في القيادة الفنية للزعيم لموسم واحد آخر، أي ينتهي عقده بنهاية موسم 2024-2025.

التجديد لموسم واحد فقط كان شرط جيسوس الذي اعترض عليه مسؤولو الهلال - بحسب ما أكد أكثر من مصدر - إذ كانت رغبة المدرب التجديد لموسم واحد رافضًا العقود الطويلة، في وقت تعارض به الإدارة العقود القصيرة وتفضل الاستقرار لمدة أطول.

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يذكر أن التجديد جاء بعدما نجح البرتغالي في قيادة الزعيم في الموسم الجاري لحصد لقبي دوري روشن السعودي، كأس السوبر السعودي، والتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما ودع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي.

وقاد صاحب الـ69 عامًا الموج الأزرق في الموسم المنقضي خلال 53 مباراة، حقق الفوز في 48 منها، فيما تعادل في أربع وخسر لقاء وحيد، محققًا الدوري المحلي دون تلقي أي هزيمة ووصل لـ101 هدفًا كأعلى معدل يسجله فريق منذ انطلاق دوري المحترفين.