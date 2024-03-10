رضخ برشلونة وكبار أوروبا .. تحول غريب في تجهيزات السعودية لميركاتو الصيف 2024!

من كان يتوقع أن يحدث ذلك الانقلاب في غضون عام واحد فقط؟

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تتأهب كثير من أندية أوروبا ما تجهزه السعودية لها في الميركاتو الصيفي 2024، بعد الهدوء الذي حل على الشتاء الماضي، لكن يبدو أن الآية قد انقلبت هذه المرة.

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النهضة السعودية بدأت من شتاء 2023، وقتما تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، واستُكملت النهضة في الصيف التالي بقدوم كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي وغيرهم من النجوم لدوري روشن السعودي.

في صيف 2023، كانت الأندية السعودية هي من تتسابق على ضم نجوم أوروبا ويسافر مسؤولوها خصيصًا لقيادة المفاوضات، لكن وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسانية، فإن مسؤولي أندية أوروبا بأنفسهم هم من يبادرون حاليًا بالقدم للعاصمة السعودية "الرياض" لعرض لاعبيهم.

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الصحيفة الإسبانية أوضحت أن أندية بحجم برشلونة، مانشستر يونايتد، تشيلسي وريال بيتيس، سافر ممثلون عنها للرياض، لعرض عدد من لاعبيهم على أندية دوري روشن.

وأوضحت "ماركا" أن من لديهم أولوية الانتقال من البرسا لاعبين بحجم روبرت ليفاندوفسكي، رافينا وغيرهما، أما من مانشستر يونايتد فهناك سبعة لاعبين في الخطة، على رأسهم كاسيميرو.

يذكر أن عديد المسؤولين السعوديين أكدوا في أكثر من مناسبة أن صيف 2024 سيشهد عديد المفاجآت بشأن الصفقات العالمية التي سيتم استقطابها، معلنين صراحةً إعادة السعي وراء المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، على سبيل المثال، والذي فشلت المحاولات معه في الصيف الماضي، نظرًا لتمسك مدربه الألماني يورجن كلوب به، لكن الأخير سيرحل بنهاية الموسم الجاري، وهو ما قد يسهل مهمة رحيل مو كذلك.

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