رصين وهادئ كما كان في الملعب.. تشابي ألونسو لن يعاقب "رفيق مبابي" على فعلته!

المدرب الإسباني لا يرى أي غضاضة فيما فعله الظهير الأيمن الفرنسي الشاب

أكد تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الذي يضم هذا الموسم اللاعب نوردي موكيلي المعار من باريس سان جيرمان، أنه ناقش مع الأخير تفاصيل الرحلة التي خرج فيها مع كيليان مبابي إلى ستوكهولم وأثارت الكثير من الجدل بشأن افتراض قيام مبابي بالاعتداء الجسدي على امرأة.

ولم يجد ألونسو "أي شيء خاطئ" فيما قام به لاعبه موكيلي خلال التوقف الدولي، إذ يحق له فعل ما يريد في فترات الراحة التي لا يشارك فيها مع النادي ولا المنتخب.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني: "لن تتم معاقبته، لقد تحدثت معه بشأن الأمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح ألونسو: "لقد ناقشنا هذا الموضوع لفترة وجيزة مع نوردي. لقد حصل على أربعة أيام من الراحة. لن تتم معاقبته على أي شيء. إنه جزء من المجموعة ضد فرانكفورت. لم أخض معه في التفاصيل بشأن إقامته في السويد".

وكانت محامية مبابي ماري أليكس كانو بيرنارد قد أكدت أنهم يعدون شكوى بتهمة التشهير، مرفقة بنفي تام للوقائع التي ربطته بالاعتداء على امرأة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم ذكر المدعي العام في تحقيقاته اسم مبابي في التحقيقات، لكن هذا لن يمنعهم من اتخاذ الإجراءات القانونية.