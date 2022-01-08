رصيده صفري .. برشلونة يجد بديل ديمبيلي في الدوري الإنجليزي

يعمل نادي برشلونة الإسباني، على تدعيم صفوفه بصفة مستمرة، من أجل توفير العناصر اللازمة للمدرب تشافي هيرنانديز للمنافسة على البطولات.

النادي الكتالوني أصبح على أعتاب خسارة الفرنسي عثمان ديمبيلي، بسبب تعنت الأخير في مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم.

وقرر النادي الكتالوني البحث عن العنصر المناسب لتعويض الرحيل المتوقع لديمبيلي في الصيف.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع لاعبه السابق أداما تراوري جناح وولفرهامبتون.

وكان تراوري قد رحل عن برشلونة إلى أستون فيلا في عام 2015 قبل انضمامه لوولفرهامبتون وتألقه مع الفريق في إنجلترا.

ويعمل جورج مينديش وكيل أعمال الجناح الإسباني، على عملية انتقاله إلى برشلونة، بفضل العلاقات القوية التي تجمع النادي الكتالوني مع نظيره الإنجليزي.

ويأتي ذلك بسبب التعاون المشترك بينهما بعد انتقال نيلسون سيميدو وترينكاو للفريق الإنجليزي الفترة الماضية، ويطمح برشلونة في استغلال تحويل إعارة ترينكاو إلى بيع نهائي في صفقة تبادلية لجلب تراوري.

ويواجه برشلونة منافسة قوية على ضم الجناح البالغ من العمر 25 سنة، بوجود اهتمام من ليفربول وتوتنهام بالحصول على خدماته.

يذكر أن تراوري لم يسجل أو يصنع أي أهداف مع وولفرهامبتون في 20 مباراة بقميص الفريق بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.

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