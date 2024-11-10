اتهامات برشوة مشعل الصبياني ومطالب بالتحقيق .. إعلامي يفجر مفاجأة كبرى بعد إصابة سالم الدوسري!

إصابة التورنيدو تثير الكثير من الجدل في الوسط الرياضي السعودي..

"بدأت بالهجوم وانتهت بتوجيه أصابع الاتهام له بتلقي رشوة" .. هكذا تدور أيام مشعل الصبياني؛ لاعب الاتفاق، منذ أن تسبب في إصابة سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي.

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الزعيم كان قد استضاف النواخذة أول أمس الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، في مباراة انتهت بفوز أصحاب الأرض (3-1).

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لكن شهدت الدقيقة 73 من عمر المواجهة تدخل عنيف من الخلف من الصبياني على قدم الدوسري، ليتم نقل الأخير إلى المستشفى بعدما باءت محاولات علاجه على أرض الملعب بالفشل، ومن ثم تأكدت إصابته في مفصل القدم.

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بالطبع الصبياني يتعرض حاليًا لهجوم جم، لكن أغرب ما في الأمر هو الطرح الذي قدمه الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر، الذي ألمح لتلقيه "مكافأة" نظير إصابة التورنيدو!

الجاسر كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هلا خبرتي الطويلة في الرياضة السعودية اقول بكل أمانة ان هناك مكافآت تقدم لبعض اللاعبين لتعمد إصابة هذا اللاعب او ذاك .. وماحدث من الصبياني تجاه قائد منتخبنا الوطني أمر مرفوض تماماً ولا يتم لكرة القدم بصلة".

وأضاف: "لو لعب احد اللاعبين بنفس الطريقة مثلاً مع رونالدو لرأينا العجب العجاب من الاستنكار والرفض ..لكن للأسف لا حكم المباراة ولا لجنة الانضباط اوقفوا مثل هذا الأداء الخشن تجاه نجم النجوم وأسطورة الكرة السعودية اللامع..!".

أمام تلك التغريدة، أطلق الجمهور وسمًا عبر منصة "إكس"، تحت عنوان "#الجاسر_يتهم_اللاعبين_بالرشوه"، مطالبين بضرورة التحقيق مع الجاسر ومعاقبته، كونه تخطى حدود النقد ووصل به الأمر لاتهام اللاعبين بتلقي رشاوى.

يذكر أنه على إثر هذه الإصابة يغيب الدوسري عن معسكر المنتخب السعودي الحالي، إذ يستعد لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا؛ المقرر لهما يومي 14 و19 من نوفمبر الجاري على الترتيب، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل الأخضر هاتين المباراتين تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد بعد إقالة روبرتو مانشيني، الذي قاد السعودية لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد خمس نقاط فقط من أربع مواجهات، متأخرة عن اليابان؛ صاحبة الصدارة، بخمس نقاط، لكنها تتساوى مع أستراليا "الوصيفة" في النقاط وتتأخر بفارق الأهداف.