رشوة للهرب من السجن؟ ماجواير يرد بقوة!

مشاكل لقلب الدفاع حتى في حياته الشخصية

رد قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير على الاتهامات بأنه حاول رشوة الشرطة لتفادي القبض عليه في واقعة اليونان الشهيرة في 2020.

وكان ماجواير يقضي عطلته في ميكونوس اليونانية مع عائلته عندما اشتبكوا مع مجموعة من الرجال، مما أدى لتدخل الشرطة. اقرأ هنا المزيد من التفاصيل.

وزعمت "ديلي ميل" أن ماجواير حاول رشوة رجال الشرطة الحاضرين على حد قولهم، الأمر الذي نفاه اللاعب وأكد أنه تعرض للضرب منهم.

وقال مدافع يونايتد مع "تايمز": "البعض سيصدقني وآخرون لا، لا أملك أي ندم على ما حدث في ميكونوس، ولا أخشى من النتيجة وضميري مرتاح، والحاضرون معي يومها يعرفون تماماً ما حدث".

وتحصل ماجواير على حكم معلق بالسجن ل21 شهراً في 2020، وتقدم بطلب استئناف لم يتم البت فيه بعد، وستجرى محاكمته في جزيرة سيروس اليونانية المجاورة لميكونوس.