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رسميًا - ريبيري يرحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم

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فرانك ريبيري يرحل عن صفوف فريق بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري بحسب ما أعلن النادي بشكل رسمي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بايرن ميونخ عن رحيل لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي تعاقده وتوصل كل من النادي واللاعب لعدم تمديده.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيانًا رسميًا أصدره قبل قليل عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتوجه فيه بالشكل لريبيري على سنواته في صفوف البافاري.

وكتب النادي في البيان: "اللاعب المفضل من قبل الجماهير يلقي التحية عليكم ويخبركم أنه لن يستمر مع بايرن ميونخ وسيرحل مع آرين روبن في الصيف المقبل".

وقال كارل هاينز رومينجه الرئيس التنفيذي للنادي: "كل من فرانك وآرين لاعبان عظيمان، حققا الكثير مع الفريق ونريد أن نشكرهما عليه، وسنمنحهم الوداع المناسب".

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وأعلن نادي بايرن ميونخ عن تنظيم مباراة وداعية لكل من ريبيري وفرانك ريبيري في عام 2020، لكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لها حتى الآن.

جدير بالذكر أن روبن كان قد أعلن أيضًا أن الموسم الجاري سيكون الأخير بالنسبة له مع بايرن ميونخ، بعد أن استمر في صفوف الفريق لـ 10 أعوام.

 

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