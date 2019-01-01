رسميًا | برشلونة يتعاقد مع موهبة جرونينجن

برشلونة أعلن رسميًا التعاقد مع صاحب الـ 18 عامًا

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أعلن نادي برشلونة الإسباني التوقيع مع لودوفيت ريس، لاعب جرونينجن الهولندي، لينضم إلى الفريق الرديف.

التقارير الصحفية رجحت التعاقد مع اللاعب مقابل 7 ملايين يورو إلا أنّ البيان الرسمي أكد أنّ الصفقة بلغت 3.25 مليون يورو فقط.

وذكر النادي أن اللاعب سينضم إلى الفريق الرديف بصورة أولية مع وعد بانضمامه إلى الفريق الأول.

🔵🔴📝 [ÚLTIMA HORA] El migcampista holandés Ludovit Reis, procedent del FC Groningen, s’incorpora al Barça



👉 https://t.co/ZEOtVNIdlx#ForçaBarça🔵🔴 pic.twitter.com/rzcBkBVGpx — FC B (@FCBarcelonaB) May 23, 2019

وقال ريس في تصريحات للموقع الرسمي بعد التوقيع: "هذا اليوم خاص للغاية بالنسبة لي، لقد كان حلم طفولتي الانضمام إلى صفوف برشلونة وها قد تحقق".

وتابع: "هدفي تعلم الكثير من اللاعبين الكبار هنا وبالأخص سيرجيو بوسكيتس وحلمي اللعب مع الفريق الأول".

جدير بالذكر أنّ قيمة كسر عقد صاحب الـ 18 عامًا وصلت إلى 100 مليون يورو.