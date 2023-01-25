رسميًا.. نقل بطولة السوبر الأوروبي 2023 من روسيا

من سيستضيف بطولة السوبر الأوروبي؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميًا نقل بطولة السوبر الأوروبي للعام الجاري 2023 من روسيا إلى دولة جديدة.

ونشر يويفا بيان عبر موقعه الرسمي جاء مضمونه: "قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، نقل بطولة السوبر 2023 من مدينة كازان الروسية إلى أثينا عاصمة اليونان".

وتابع البيان:"ستقام المباراة على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس بالعاصمة اليونانية يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية".

وكان فريق ريال مدريد قد حصد لقب بطولة كأس السوبر الأوروبي عام 2022 بعد فوزه على نظيره آينتراخت فرانكفورت.

وأكد اليويفا في اجتماعه اليوم إنه سيواصل مراقبة تطور فيروس كورونا وفي حالة حدوث تغيير كبير، سيقترح ترتيبات مناسبة لضمان سلامة الجميع.

وتجمع هذه البطولة بين الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الفائز بلقب بطولة الدوري الأوربي.