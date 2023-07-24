رسميًا | "نحن الأفضل" .. جلطة سراي يسخر من النصر والأهلي في الإعلان عن زاها!

علي رفعت
Wilfred ZahaGetty
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النادي التركي نجح في خطف الصفقة من نظرائه في الدوري السعودي.

أعلن نادي جلطة سراي بشكل رسمي عن نجاحه في الحصول على النجم الإيفواري ويلفريد زاها في صفوفه بعد صراع مع عدة أندية سعودية.

ويبدو أن جلطة سراي استمر في النهج الذي بدأ مؤخرًا بين الأندية في الإعلان عن الصفقات، فقد سخر بشكل غير مباشر من الأندية الأخرى التي لم تنجح في ضمه.

واستعرض النادي مشاركته في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، بالإضافة إلى دولاب بطولاته الذي أذهل النجم الإيفواري بشكل واضح.

وقال زاها في فيديو الإعلان عن انتقاله إلى صفوف جلطة سراي: "لم أر هذا الكم من الكؤوس من قبل، نحن الأفضل".

جدير بالذكر أن أندية النصر والأهلي والاتفاق كانت تسعى لضم زاها إلى صفوفها، لكن اللاعب السابق للدوري الإنجليزي فضل الاستمرار في أوروبا.

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