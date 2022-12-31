رسميًا | سواريز يودع ناسيونال وينضم إلى جريميو البرازيلي

تفاصيل انتقال سواريز لجريميو البرازيلي

أعلن الحساب الرسمي لفريق جريميو البرازيلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضم المهاجم لويس سواريز، رسميًا في صفقة انتقال حر.

وكان سواريز قد ودع فريقه ناسيونال الأورجوياني، بعد انتهاء عقده قبل أيام من بداية بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكتب سواريز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "كان لطيفًا أن استمر آخر يوم في العام هو آخر يوم كلاعب في فريق ناسيونال، شكرا على الحب".

ويبلغ سواريز من العمر 36 عامًا، وشارك مع منتخب أوروجواي في مونديال قطر الأخير ولكن لم يظهر بمستوى جيد، وودع المنتخب البطولة من الدور الأول.

ورحب النادي البرازيلي بالمهاجم الأوروجوياني عبر حسابه على موقع “تويتر” بفيديو، ورسالة مضمونها:” إنه من أوروجواي إلى جريميو، واحد من أعظم الشخصيات في تاريخ أوروجواي”.

وتابع الحساب:” يصل لمواصلة مسيرته المنتصرة ، وهو يرتدي قميصنا الآن! الهداف، متعدد البطولات، الفولاذي والمقاتل! مرحبا لويزيتو”.

وكشفت التقارير الصحفية أن لويس سواريز وقع عقدًا مع جريميو حتى عام 2024، وسوف يتقاضى راتبًا سنويًا في النادي البرازيلي يُقدر بـ 3.5 مليون دولار.