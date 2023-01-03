رسميًا.. رابطة الدوري الإسباني تغرم برشلونة بسبب مخالفات مالية!

عقوبة على برشلونة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف

قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، تغريم نادي برشلونة ماليًا بسبب مخالفته للوائح اللعب المالي النظيف.

وتم تغريم النادي الإسباني مبلغ 705.000 آلاف جنيه استرليني لخرقه لوائح اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

ومر برشلونة في السنوات الأخيرة بمشاكل مالية كبيرة وتراكمت عليه ديون هائلة ولم يتمكن حتى من تسجيل تعاقدات جديدة.

واضطر برشلونة إلى الالتزام بسقف الرواتب الذي فرضه الدوري الإسباني لكن تبين الآن أن الفريق الكتالوني قد أدين بارتكاب مخالفة للقواعد.

وتتعلق العقوبات بالتعاقد مع داني ألفيش وأندرياس كريستنسن وتمديد عقد المدافع رونالدو أروجو.

ووفقًا لشبكة ARA الإسبانية عبر Barcelona Universal، فإن الانتهاكات المزعومة هي من السنة المالية لموسم 2021-2022 وقد تم بالفعل إطلاق استئناف مع لجنة الدرجة الثانية للترخيص RFEF UEFA من قبل برشلونة.

وانضم كل من ألفيس وكريستنسن في انتقالات مجانية حيث قرر الأول تخفيض راتبه كثيرًا حتى يعود لكامب نو لفترة ثانية.

جدير بالذكر أن اللاعب أراوجو وافق على تجديد العقد مرة أخرى في أبريل لمدة أربع سنوات أخرى بصفقة تضمنت أيضًا بندًا بقيمة مليار يورو.

وأنفق برشلونة حوالي 153 مليون يورو في الصيف وجلب نجوم مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينها وجولز كوندي في محاولة للمنافسة مع ريال مدريد مرة أخرى.

وسمحت لهم الرافعات المالية بإجراء هذه الصفقات لكن تبين الآن أن برشلونة لن يتمكن من تكرار هذه الخطوات في المستقبل.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لصحيفة موندو ديبورتيفو: "لقد عملت الرافعات لصالحهم هذا الموسم ولكن ليس للموسم التالي".

وتابع:"عليهم تقليص رواتبهم فلا يمكنهم الاستمرار بأكثر من 500 مليون يورو (436 مليون جنيه إسترليني)".

واستبعد المدرب تشافي هيرنانديز فكرة ضم أي صفقات جديدة للفريق في يناير وأكد أنه سعيد بتشكيلته الحالية.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد 15 مباراة.