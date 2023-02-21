رسميًا.. أندية الدوري الإسباني تتآمر على برشلونة "فيما عدا ريال مدريد!"

الليجا الإسبانية تنتفض ضد النادي الكتالوني

بين أروقة رابطة الدوري الإسباني، كانت صبيحة مزدحمة للغاية بالتفاصيل، فما كان في البداية اجتماع لأندية القسمين الأول والثاني لتنسيق العديد من الملفات، انتهى بحديث أكثر شمولًا عن برشلونة على وجه التحديد.

لا تزال قضية مدفوعات برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق إنريكيز نيجريرا تشغل بال الكثيرين، وهذه المرة كان أتلتيكو مدريد هو من يقود ثورة الأندية الإسبانية لتصعيد الأمر.

الرئيس التنفيذي للروخيبلانكوس، ميجيل أنخيل خيل مارين، طالب أندية الدوري الإسباني بعمل بيان موحد يطالب بتحقيق أكثر شمولية في اتهامات برشلونة بالفساد.

تحمست كل الأندية، ووقف ريال مدريد موقفًا أكثر رزانة، حين قال إنه متحمس لتحقيق العدالة ولكن لابد من وجود أدلة واضحة على أي ادعاء.

فيما قابل ماتيو أليماني ممثل برشلونة في هذا الاجتماع الأمر قائلًا إن رأي برشلونة لا يجدر أن يستشار في هذا الأمر، لأنه بالتأكيد "لا يمكن أن يكون النادي جزءًا من بيان كذلك".

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني كان قد صرح بأن الرابطة تدرس تقديم التعاون المطلوب مع محكمة برشلونة إن أرادت التحقيق الأكثر شمولًا في الأمر.

نتج عن الأمر بيان رسمي بالفعل من مخرجات هذا الاجتماع، واتفقت الأندية بالإجماع "إلا ناديين" على إصدار بيان جاء فيه أنهم يدرسون تقديم رسالة إلى مكتب المدعي العام، وداعين إلى التصرف بحزم ووفق قيود القانون من أجل الحفاظ على "نزاهة المنافسة".