رسميًا | الهلال يعلن التعاقد مع مالكوم .. "راقص يكمل رحلة الفرح"

الهلال يحسم الصفقة الصيفية الرابعة رسميًا

GOAL

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده بشكل رسمي، مع الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024، قادمًا من صفوف زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

مالكوم الصفقة الصيفية الرابعة لنادي الهلال، في الميركاتو الحالي؛ بعد كل من المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ونشر الزعيم الهلالي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يعلن فيه عن الصفقة، معلقًا عليه بالقول: "راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا.. مرحبا مالكوم".

بدأ النجم البرازيلي البالغ من العمر 26 سنة، مسيرته الكروية مع النادي المحلي كورينثيانز، قبل الانتقال إلى الملاعب الأوروبية، من بوابة بوردو الفرنسي، في يناير 2016.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وبعد عامين ونصف مع بوردو، نجح العملاق الإسباني برشلونة، في خطف مالكوم، قبل ذهابه إلى روما الإيطالي؛ إلا أنه باعه بعد عام واحد فقط، إلى زينيت الروسي، الذي لعب معه 109 مباريات في مختلف المسابقات، مسجلًا 42 هدفًا وصانعًا 24 آخرين.

GOAL