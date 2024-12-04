رسميًا | "الهلال ليس المستفيد الوحيد!" .. قرار استثنائي من الاتحاد السعودي في الميركاتو بسبب كأس العالم للأندية 2025

الهلال يستعد للمشاركة العالمية الرابعة..

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا رسميًا "استثنائيًا"، قبل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف بطولة كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد"، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ وبمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات - لأول مرة في التاريخ -؛ على رأسهم العملاق الإسباني ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى الثنائي العربي الكبير الهلال والأهلي المصري.

وأعلن اتحاد الكرة السعودي في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الأربعاء، فتح فترة تسجيل "استثنائية" في الفترة من 1 إلى 10 يونيو 2025؛ لقيد الصفقات الصيفية الجديدة، وذلك قبل الموعد الرسمي لسوق الانتقالات.

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وأشار إلى أن هذا القرار؛ يأتي استنادًا للفقرة 4 من المادة 22 من لائحة كأس العالم للأندية 2025، المتضمنة منح الاتحادات الوطنية الأعضاء، صلاحية فتح فترة تسجيل "استثنائية"، حال مشاركة أيٍ من أنديتها في المونديال.

وكشف الاتحاد السعودي عن أن جميع الأندية السعودية، ستستفيد من فترة التسجيل "الاستثنائية" من 1 إلى 10 يونيو 2025؛ وليس فريق الهلال فقط.



وفي النهاية.. أعرب الاتحاد المحلي للعبة عن أمنيته بالتوفيق لنادي الهلال وكافة فرق المملكة العربية السعودية، المشاركة في البطولات الخارجية.

