رسميًا | الكشف عن مدة إيقاف أندرسون تاليسكا مع النصر

بيان رسمي من لجنة الانضباط والأخلاق

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوبة البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي؛ على خلفية مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتفاق.

تاليسكا تحصل على "كارت أحمر مباشر"، في المباراة التي فاز فيها النصر (1-0) على الاتفاق، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

"الانضباط" أعلنت مساء اليوم الخميس، إيقاف تاليسكا "مباراتين"، مع غرامة مالية 20 ألف ريال سعودي؛ لمخالفته المادة (48-1-2) من اللائحة.

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وأوضحت اللجنة، أن حكم مباراة النصر والاتفاق، دوّن في تقريره؛ أن النجم البرازيلي قام بـ"سلوك مشين"، أدى إلى طرده قبل نهاية الشوط الأول.

جدير بالذكر أن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي، أسفرت عن ديربي ناري بين النصر ونادي الشباب، في دور ربع النهائي.