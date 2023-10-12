رسميًا - الدوري السعودي للسيدات يحصل على أول مستثمر

الدوري السعودي الممتاز للسيدات في ثوبه الجديد

أعلن اتحاد الكرة السعودي منذ يومين توقيع اتفاقية شراكة مع "شركة بيبسيكو"، لتكون علامتها التجارية "ليز" الراعي الاستراتيجي للدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وأوضح الاتحاد أن مدة الشراكة 3 سنوات ليصبح مسمى الدوري "الدوري السعودي الممتاز للسيدات بدعم من ليز".

وسيُعرض شعار علامة ليز إلى جانب الشعار الرسمي للدوري تقديرًا لالتزام شركة بيبسيكو بتمكين المرأة في مجال الرياضة، ورغبتها في رفع مستوى هذه البطولة لتتصدر المشهد الرياضي في المملكة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاستثمار يعتبر الأول من نوعه للدوري السعودي الممتاز للسيدات الذي دخل لتوه في هذه المرحلة ويأتي بعد أيام من إعلان البث عبر قنوات SCC.

وتنطلق النسخة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات يوم 13 أكتوبر الجاري بمشاركة ثماني فرق.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب على مدار 14 جولة تبدأ الجمعة المقبلة وتنتهي في أبريل 2024 المقبل.

ويشارك في هذه النسخة من الدوري السعودي للسيدات 8 أندية: النصر والهلال والأهلي والاتحاد والشباب وشعلة الشرقية والقادسية والرياض.

ويحصل بطل الدوري الممتاز على 2 مليون ريال سعودي فيما يجني صاحب المركز الثاني مليونًا أما المركز الثالث 600 ألف.

يُذكر أن النصر هو بطل النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز بعد جمع 35 نقطة في 14 جولة ولم يتجرع الهزيمة سوى مرة وحيدة.