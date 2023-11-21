رسميًا | اسم كبير .. الهلال يعلن عن إصابة جديدة تهدد أحلامه قبل ديربي النصر

الإصابات تواصل ضرب نادي الهلال قبل ديربي الرياض

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كشف نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل أيام قليلة من ديربي الرياض الكبير أمام النصر.

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الهلال يستضيف النصر، في الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأعلن الهلال في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، غياب الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول، عن التدريبات الجماعية، مساء اليوم.

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وأوضح الزعيم الهلالي، أن غياب ميتروفيتش عن التدريبات؛ جاء بسبب شعوره بـ"آلام" في مفصل القدم، وذلك في أعقاب عودته من معسكر منتخب بلاده صربيا.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي فولهام الإنجليزي؛ حيث سجل 17 هدفًا وصنع 3 آخرين، في سبعة عشر مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

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