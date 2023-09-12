رسميًا وأخيرًا.. الدوري السعودي للسيدات يُبث للمرة الأولى في تاريخه

خبر سار لعشاق الكرة النسائية السعودية

أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي بث الدوري الممتاز للسيدات موسم 2023-2024 عبر التلفاز للمرة الأولى في تاريخه.

وتنطلق النسخة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات في الثالث عشر من أكتوبر المقبل بمشاركة 8 فرق.

وظهر المسحل في برنامج "talkSPORT" للحديث عن تطور الكرة السعودية حيث تطرق للتطور في القطاع النسائي وصرّح: "سيتم بث الدوري السعودي للمرة الأولى على التلفاز هذا الموسم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشارك في هذه النسخة من الدوري السعودي الممتاز النصر والهلال والأهلي والاتحاد والشباب وشعلة الشرقية والقادسية والرياض.

يُذكر أن النصر هو بطل النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز بعد جمع 35 نقطة في 14 جولة ولم يتجرع الهزيمة سوى مرة وحيدة.