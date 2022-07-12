رسميًا.. هانز فليك مستمر مع المنتخب الألماني

الاتحاد الألماني يضع ثقته في المدرب الحالي

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم استمرار المدرب هانز فليك في على رأس الجهاز الفني لمنتخب المانشافت على الرغم من خروجهم من بطولة كأس العالم قطر 2022 من الدور الأول.

وكان المنتخب الألماني قد غادر مونديال قطر من دور المجموعات بعدما حصل على 4 نقاط فقط وتواجد بالمركز الثالث خلف اليابان وإسبانيا.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة الاتحاد الألماني في إعادة هيكلة الجهاز الفني والتعاقد مع مدرب جديد لتولي مسؤولية المناشافت.

وطرح اسم توماس توخيل بشدة في الساعات الأخيرة، لكن الاتحاد الألماني أكد بقاء فليك في مهمته مع التأكيد على أهمية استمراره قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

حيث قال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف: "نحن جميعاً مقتنعون بأن بطولة أوروبا 2024 في بلادنا تمثل فرصة عظيمة لكرة القدم في ألمانيا، وهدفنا هو جعل هذه البطولة نجاحاً رياضياً، لدينا ثقة كاملة في هانز فليك".