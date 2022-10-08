رسميًا .. ميسي يغيب عن مباراة ريمس!

ليونيل ميسي خارج قائمة المباراة.

أعلن المدرب كريستوفر جاليتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة مساء السبت ضد ريمس في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

التشكيل غاب عنه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وجناح باريس الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وحتى لحظات قبل إعلان التشكيل كانت مشاركة ميسي محل شك، وعندما أعلن المدير الفني تشكيلته التي لم يظهر فيها ميسي ولو حتى على مقاعد البدلاء تبددت كل الشكوك إلى يقين.

وكان ليونيل قد تعرض للإصابة ضد بنفيكا في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وغادر الملعب في الدقيقة الـ 81 بعد أن طلب التغيير بنفسه.

إصابة ميسي لا خوف منها بحسب ما ذكر المدير الفني بنفسه، والذي كان قد قال إن لاعبه سيعود للتدريبات يوم الأحد في مؤتمر صحفي.

ويقدم ميسي مستويات طيبة للغاية رفقة باريس سان جيرمان هذا الموسم على عكس بدايته السيئة في الموسم الماضي مع الفريق العاصمي.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد خاض تسع لقاءات هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وسجل خمسة أهداف وصنع سبعة حتى الآن في البطولة.