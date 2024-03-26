رسميًا | بعد مونديالي الأندية والمنتخبات .. السعودية تستضيف بطولة دولية جديدة

بطولة جديدة تقام على الأراضي السعودية..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، تنظيم المملكة العربية السعودية، بطولة جديدة خلال العام الحالي "2024".

السعودية نجحت في الفترة القليلة الماضية، في الفوز بحق استضافة عددٍ من البطولات الكبرى؛ أبرزها مونديال الأندية 2023، بالإضافة إلى كأس العالم للمنتخبات 2034.

وفي هذا السياق.. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي، عن أن المملكة ستكون إحدى الدول التي تستضيف "سلسلة فيفا الودية"، خلال العام الحالي.

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24 منتخبًا يشاركون في هذه السلسلة الودية؛ حيث تقام في عدة دول مختلفة بجميع أنحاء العالم؛ من بينها المملكة العربية السعودية.

وأوضح "فيفا"، أن السعودية ستستضيف "السلسلة الودية" التي تضم عددًا من المنتخبات الإفريقية؛ في مقدمتها الرأس الأخضر وغينيا وغينيا الاستوائية.

ومن ناحيته.. أعرب ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن شعوره بفخرٍ كبير، لتنظيم المملكة هذه الأحداث العالمية.

المسحل قال: "هذا الأمر يسلط الضوء على قدرتنا على تنظيم الأحداث الرياضية الدولية، وتوفير الترحيب الحار لجميع المشاركين".