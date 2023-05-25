رسميًا .. ليفربول خارج دوري أبطال أوروبا ورسالة من صلاح لجماهير الريدز

نشيد دوري أبطال أوروبا يعود إلى مسرح الأحلام

سحق مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي برباعية مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الأسبوع ال32 بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، نتيجة المباراة كنت مهمة في حسم الرباعي المتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

فوز مانشستر يونايتد على البلوز أكد تواجدهم في المركز الثالث قبل جولة على نهاية الموسم في إنجلترا، الشياطين الحمر وصلوا إلى النقطة 72 متفوقًا نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 70 نقطة وليفربول الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، ما يعني أن آماله في التواجد ضمن المربع الذهبي انتهت، ليشارك في الدوري الأوروبي الموسم القادم.

مانشستر يونايتد تقدم أولًا عن طريق رأسية كاسيميرو في الدقيقة السادسة، وأضاف انتوني مارسيال الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

الشوط الثاني واصل الفريق الأحمر عرضه الممتع بهدف ثالث في الدقيقة 73 من علامة الجزاء بأفدام برونو فيرنانديش، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الرابع في الدقيقة 78، بينما سجل جواو فيليكس هدف البلوز الوحيد في الدقيقة 89.

رسالة محمد صلاح إلى جماهير ليفربول

ووجه محمد صلاح نجم ليفربول رسالة إلى جماهير الريدز بعد الاخفاق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا محطم تمامًا لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا".

وأتم: "نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى أنا آسف ولكن من السابق لأوانه نشر كلام متفائل، نحن خذلنكم واحبطنا أنفسنا".

يذكر أن مانشستر سيتي بطل الدوري وآرسنال الوصيف ضمنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما جاء اليونايتد ونيوكاسل في المركزين الثالث والرابع تواليًا ليكملا عقد المتأهلين للتشامبيونزليج.