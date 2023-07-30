رسميًا .. ماكسيمين ينتقل من نيوكاسل إلى الأهلي

ماكسيمين الصفقة الأجنبية الرابعة للأهلي في صيف 2024

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن انتقال النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ماكسيمين هو الصفقة الأجنبية الرابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للنادي الأهلي، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز.

ونشر حساب نادي نيوكاسل الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أنهى الآن سانت ماسكيمين انتقاله إلى الأهلي، شكرًا لك على كل شيء، نتمنى لك حظًا سعيدًا مستقبلًا".

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ومن المقرر أن ينضم ماكسيمين إلى معسكر الأهلي المقام حاليًا في النمسا، من أجل الإعداد لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

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