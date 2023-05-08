رسميًا | ليونيل ميسي يفوز بجائز لوريوس .. وتتويج خاص لروبرت ليفاندوفسكي!

ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين الأفضل رياضيًا.

حصل ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب الأرجنتين بلقب أفضل رياضي من أكاديمية لوريوس، وهي جائزة تمنح للتفوق الرياضي، كما حصد منتخب راقصي التانجو جائزة فريق العام.

ميسي قائد منتخب الأرجنتين سجل سبع أهداف خلال كأس العالم 2022 ليقود بلاده للتتويج العالمي في قطر منتصف شهر ديسمبر الماضي، وأصبح أول رياضي يفوز بالجوائز الفردية والجماعية في نفس العام.

وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "هذا شرف خاص ولا سيما حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية العالمية في باريس هذا العام، المدينة التي رحبت بأسرتي منذ أن جئنا إلى هنا في عام 2021".

وأتم: "أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق، ليس فقط من المنتخب ولكن أيضًا في باريس سان جيرمان، لم أحقق أيًا من هذا بمفردي وأنا ممتن لكوني قادرًا على مشاركة كل شيء معهم".

كما حصل كريستيان إريكسن نجم مانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك على جائزة أفضل عودة رياضية، بعد تعافيه من إصابة القلب والعودة من جديد إلى عالم كرة القدم على أعلى مستوى، وحصد برنامج الأطفال النازحين بسبب الحرب الذي أنشأه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ومنتخب بولندا على جائزة لوريوس الرياضة من أجل الخير.

رفعت الأرجنتين كأس العالم للمرة الثالثة بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح في الدوحة بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3، وتم التصويت على الفائزين بالجوائز من قبل مجموعة مختارة من عظماء الرياضة الذين يشكلون أعضاء أكاديمية لوريوس.