رسميًا | لا منافسة في الأهلي والهلال والاتحاد .. والنصر يصارع وحيدًا في الانتخابات

عديد المرشحين تم استبعادهم لعدم استيفاء شروط الترشح كاملة

أعلنت أندية الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي رسميًا اليوم الجمعة، قوائمها الأولية للمرشحين لرئاستها، في الانتخابات المقبلة، وصل استبعادات بالجملة.

الرباعي السعودي يتجهز لانتخابات في يوم 22 من يونيو الجاري، بعد حل مجالس إداراتها، على خلفية قرار الخصخصة، واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكيتها.

في الهلال، تم اعتماد قائمة فهد بن نافل كاملة باستثناء العضو عبد الله الجربوع، فيما استبعدت قائمة منافسه سعيد الشهراني بالكامل، لعدم استيفائهم قوانين الترشح كاملة.

وكذلك الاتحاد، أصبح أنمار الحائلي المرشح الوحيد، بعدما تم اعتماد قائمته كاملة، بينما استبعدت قائمة منافسه وليد الشهري بالكامل.

أما في الأهلي فقد تم استبعاد قوائم الرباعي عبد الله بترجي، عبد العزيز البلادي، زياد اليوسف، وبقي خالد العيسى المرشح الوحيد لرئاسة النادي الجداوي.

وبالانتقال للنصر، فالصراع هناك على أشده، تم قبول قائمتي مسلي آل معمر وثامر اليمني بالكامل، فيما استبعد المرشح مهند الداوود وقائمته كاملة.

جدير بالذكر أن القانون يسمح للمستبعدين للطعن على قرار استبعادهم أمام لجنة الطعون والمخالفات، وذلك ليوم واحد فقط، اليوم الجمعة.