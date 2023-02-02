رسميًا .. كارثة مبابي تهدد حظوظ باريس أمام بايرن ميونخ

المهاجم الشاب يضع جالتييه في ورطة

وجه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي صدمة قوية لباريس سان جيرمان، بعدما تأكد غيابه عن مواجهة بايرن ميونخ في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

مبابي خرج متأثرًا بإصابة قوية بعد 21 دقيقة فقط من مباراة الفريق أمس، الأربعاء، أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي، وهو اللقاء الذي أهدر فيه المهاجم الشاب ركلة جزاء بطريقة غريبة.

إصابة مبابي عكرت فوز فريقه بنتيجة 3/1 على خصمه العنيد، وذلك لمعاناته من مشكلة في الفخذ الأيسر ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وقال باريس في بيان على موقعه الرسمي:"بعد الفحوصات المكثفة التي أجراها مبابي، تبين إصابته في الفخذ الأيسر وغيابه لـ3 أسابيع، بينما سيجري سيرخيو راموس المزيد من الاختبارات لتقييم حالته".

وبذلك يغيب مبابي عن عدة مباريات لباريس، حيث يبتعد على المستوى المحلي عن مواجهات تولوز، مارسيليا، ليل وموناكو، ولن يتواجد في الموقعة الأهم أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال يوم 14 فبراير الجاري.

وتمثل هذه الأنباء ضربة قوية للمدرب كريستوف جالتييه، بسبب صعوبة المباراة أمام الفريق الألماني، حيث تقلل هذه الإصابة من حظوظ فريقه بشكل كبير.